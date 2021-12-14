В Москве подорожает проезд в общественном транспорте

В январе стоимость проезда на городском транспорте Москвы вырастет на 1 рубль, при этом проезд по "Тройке" подорожает на 4 рубля.

"С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Разовая поездка по "Единому" билету изменится всего на 1 рубль - с 60 рублей до 61 рубля. Также изменится и стоимость билета на 2 поездки – 122 рубля (плюс один рубль за поездку)", - сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По карте "Тройка" цена разового проезда в метро, наземном транспорте, МЦК, МЦД (зона "Центральная") вырастет на 4 рубля.

Абонементы на 30 и 90 дней также подорожают, стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на 1 рубль. "С июля такие абонементы (в том числе на 365 дней) можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки", - добавили в столичном дептрансе.

Кроме того, владельцы персонализированной "Тройки" получат возможность бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. В новом году в Москве появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта - на 90 и 365 дней, они подойдут тем, кто преимущественно пользуется автобусами.