Водители автобусов бастуют в Актобе

Актобе отказались выходить на работу во вторник. Пассажирам приходится второй день мерзнуть подолгу на остановках, передает телеканал "Астана". К примеру, во вторник на маршрут не вышли 17 автобусов ТОО "Автопарк".

По словам представителей автопарка, причиной стало лишение водителей годовых премий из-за отключения терминалов оплаты, а также присвоения выручки при оплате проезда наличными.

Сами водители причины недовольства журналистам объяснять отказались.

"Поступали от жителей жалобы. Они отключали терминалы по оплате, плюс к тому были случаи, когда водители брали наличными деньгами меньше установленного тарифа", - рассказал официальный представитель ТОО "Автопарк" Руслан Жилкаманов, передает Sputnik Казахстан.

Кроме того, в автопарке пояснили, что водители работают по сдельной системе оплаты, в системе которой все зависит от количества отработанных дней.

Уточняется, что несмотря на нехватку водителей, наиболее злостные нарушители будут уволены.