Россия и Египет создадут свободную логистическую зону для хранения зерна

Россия и Египет намерены создать свободную логистическую зону для хранения зерна, говорится в сообщении министерства снабжения и внутренней торговли арабской республики в Facebook.

Решение о создании особой зоны для хранения зерна принято по итогам каирских переговоров министра Али аль-Мусельхи с российской делегацией во главе с замминистра сельского хозяйства Сергеем Левиным.

Стороны обсудили вопрос о создании свободной логистической зоны для хранения пшеницы в Египте. "На начальном этапе египетские элеваторы смогут принять до 1 млн тонн зерна в год", - пояснил официальный представитель ведомства Ахмед Камаль.

Он отметил, что "это будет способствовать максимальному увеличению стратегических запасов пшеницы Египта и снижению стоимости доставки", также создание хранилища будет в интересам некоторых соседних государств.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания совместной компании по торговле зерном и вопрос о партнерстве в сфере создания резервуаров для хранения пищевых масел.

Египет - крупнейший импортер пшеницы в мире и лидер по закупкам зерна в России.