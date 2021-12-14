В Чечне заработала очередная модельная библиотека с начала года

Шестая модельная библиотеке заработала в Чечне. На этот раз библиотека была открыта в станице Ассиновское.

Планируется, что до конца года два аналогичных объекта появятся в городе Аргун и Грозном.

"Сейчас библиотека оборудована по последнему слову техники, оснащена компьютерным оборудованием, современными экранами, кинопроекторами, программным обеспечением. В учреждении можно получить доступ к электронным ресурсам крупнейших федеральных библиотек", - сообщил заместитель главы регионального Минкультуры Мамед Мадаев.