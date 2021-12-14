Авария погубила водителя легковушки на Ставрополье
В Буденновском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП: на трассе Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды водитель автомобиля "Лада Гранта" на скорости потерял управление авто. В результате машина опрокинулась на проезжую часть.
В результате полученных травм водитель, житель Ставрополя, скончался на месте. Об этом сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.
Уточняется, что в момент аварии потерпевший не был пристегнут ремнем безопасности. По факту аварии проводится проверка устанавливаются все обстоятельства случившегося.