Россельхознадзор запретил виноград из Турции в Туапсе

В морском порту Туапсе был запрещен ввоз 46 тонн турецкого винограда, в нем найдена живая плодовая муха.

Специалисты Россельхознадзора за прошедшую неделю в морском порту Туапсе в ходе рамках карантинного фитосанитарного контроля обнаружили карантинный объект в двух партиях винограда из Турции. В поставках найдена средиземноморская плодовая муха в живом состоянии.

Общий вес зараженного винограда составил 46 тонн, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Наличие в грузе карантинного объекта подтверждает заключение Южного филиала ФГБУ "ВНИИКР", пишет "АиФ-Юг".