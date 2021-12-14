Лоукостер Jazeera Airways зимой станет чаще летать в Грузию

Кувейтский лоукостер Jazeera Airways увеличивает число рейсов в Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Перевозчик вводит дополнительные регулярные рейсы в Грузию в зимний навигационный сезон. С 1 января по 26 марта 2022 года дополнительные рейсы между Эль-Кувейтом и Тбилиси будут выполняться по понедельникам и субботам. Каждую неделю перевозчик будет совершать пять рейсов по данному направлению, следует из заявки, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии. Разрешение выдано.