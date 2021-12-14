Ильхам Алиев: Зангезурский коридор будет организован по аналогии с Лачинским коридором

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференцией с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил сегодня, по какой схеме будет организован Зангезурский транспортный коридор из Зангиланского района АР в Нахчыванскую Автономную Республику. Азербайджанский лидер подчеркнул, что Зангезурский коридор будет функционировать по аналогии с Лачинским коридором из армянского Гориса в азербайджанский Ханкенди.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", так Ильхам Алиев ответил на вопрос о том, будут ли действовать пограничные таможенные пункты на маршруте Зангезурского транспортного коридора. Президент Азербайджана пояснил, что сейчас обсуждаются оба варианта – с таможнями и без.

Ильхам Алиев подчеркнул, что, согласно первому трехстороннему Заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении, во всем регионе должны быть разблокированы коммуникации. При этом Зангезурский транспортный коридор должен функционировать в том же режиме, в каком функционирует Лачинский коридор.

Таким образом, если в Лачинском коридоре не будет таможенных пунктов, как сейчас, то и в Зангезурском коридоре их быть не должно. И наоборот: если Армения настаивает на таможенном контроле при проезде через ее участок Зангезурского коридора, то это возможно, однако тогда контроль таможни Азербайджана должен быть установлен на въезде на азербайджанскую часть Лачинского коридора.

"Решение за Арменией", - сказал Ильхам Алиев, отметив, что будет обсуждать эти два варианта с премьер-министром Николом Пашиняном во время совместного ужина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Также он подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора является обязанностью Армении по первому трехстороннему Заявлению. Президент Азербайджана сообщил, что к настоящему времени Армения дала согласие и на открытие железнодорожного сообщения, и на строительство автотрассы Зангезурского коридора, однако маршрут автомобильной дороги еще согласуется.