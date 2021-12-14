Президенты России и Франции обсудили урегулирование ситуации в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили урегулирование в Карабахе.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Был затронут ряд актуальных вопросов.

"Также подробно рассмотрено положение дел в нагорнокарабахском урегулировании. Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания Заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Российский лидер рассказал Макрону, как в регионе реализуются меры по соблюдению режима прекращения огня, возвращению беженцев, восстановлению торгово-экономических и транспортных связей.