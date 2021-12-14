Чего на Западе ожидают от встречи лидеров Азербайджана и Армении

В преддверии запланированной не сегодня встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля эксперты строят предположения относительно того, чем она может завершиться. Так, The National Interest напоминает, что Шарль Мишель провел двусторонние встречи с лидерами двух стран этим летом во время визитов в Баку и Ереван, когда стороны в том числе обсуждали обмен пленными. В середине июня Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных в армянских военных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе Азербайджана.

Сегодняшняя встреча расценивается как очередная попытка снизить напряженность в регионе. В ноябре Армения и Азербайджан уже договорились о прямой линии на уровне министров обороны в качестве механизма для предотвращения инцидентов. Но что же надеются получить от предстоящего саммита с Арменией и Азербайджаном в самом Евросоюзе и какова возможная роль ЕС в мирных переговорах между лидерами этих двух стран?

Во-первых, для урегулирования ситуации от ЕС требуется дальнейшая финансовая и гуманитарная помощь. ЕС оказал Азербайджану и Армении гуманитарную помощь на более 17 млн евро, что включало в себя помощь перемещенным в результате конфликта лицам и содействие проектам по восстановлению региона. Хотя это и не положило конец разногласиям, но тем, кто пострадал от конфликта, были предоставлены предметы первой необходимости, такие как еда, одежда и медицинская помощь. В будущем финансовая помощь могла бы также внести вклад в фонд, созданный для восстановления разрушенной в ходе конфликта инфраструктуры.

Во-вторых, ЕС может содействовать лучшему пониманию процесса мирных переговоров. Россия и Турция активно работали с Баку и Ереваном над установлением и соблюдением режима прекращения огня. Был развернут российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне Карабахского конфликта. Между тем Россия направила в регион миротворческие силы. Но несмотря на эти усилия, режим прекращения огня периодически нарушается. В результате недавних столкновений в регионе погибли армянские и азербайджанские военнослужащие. National Interest полагает, что ЕС мог бы развернуть свою собственную миротворческую миссию для облегчения соблюдения режима прекращения огня. Эти миротворческие силы могли бы сотрудничать с Россией и Турцией, что могло бы поспособствовать повторному введению посреднических сил Минской группы в Карабахский регион и ускорить усилия по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

В-третьих, необходимо сотрудничество ЕС с Баку и Ереваном, направленное на содействие экономическому развитию сторон. ЕС мог бы создать банк развития, акционерами которого могли бы стать Азербайджан и Армения. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) мог бы выделить сторонам средства на восстановление пострадавших от конфликта территорий.

В-четвертых, ЕС мог бы способствовать расширению торговых возможностей Азербайджана и Армении, что способствовало бы росту экономик обеих стран. Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России совместное Заявление, где есть пункт о развитии инфраструктуры на Южном Кавказе. Торговые сети ЕС также могли привлечь эти страны к участию, что открыло бы Азербайджану и Армении дополнительные экономические возможности.

Саммит программы "Восточного партнерства" предоставит ЕС возможность присоединиться к мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Им могла бы быть предоставлена дополнительная гуманитарная помощь и новые экономические возможности. Конфликт в Карабахе не закончится в одночасье - на разрешение этого кризиса потребуется некоторое время, и участие ЕС может стать важной ступенью переговорного процесса. Сотрудничество между ЕС, Азербайджаном и Арменией может внести свой вклад в окончательное урегулирование конфликта в Карабахе, пишет The National Interest.