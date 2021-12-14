В Грозном потушили 430 "квадратов"

Пожар вспыхнул в одной из торговых точек по улице Ахмадова в Грозном. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по ЧР. Уточняется, что площадь пожара составила 430 квадратных метров.

К работам по тушению пожара были привлечены силы и средства ТП РСЧС в составе 107 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 83 человека и 11 единиц техники.

"Силы и средства были сосредоточены как на тушении пожара, так и на защите соседних зданий от огня. Спасен первый этаж здания торговых точек и вблизи расположенные объекты", - информирует ведомство, добавляя, что в настоящее время пожар потушен, в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время устанавливается причина пожара, на месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Чечне.