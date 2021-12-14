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Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения "омикрона" в страну

Голикова: Россия не застрахована от дальнейшего проникновения &quot;омикрона&quot; в страну

Россия не застрахована от дальнейшего проникновения омикрон-штамма коронавируса, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, на эпидситуации могут отразиться приближающиеся новогодние праздника и поездки граждан. "Безусловно, мы не застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма", - сказала она

Далее вице-премьер напомнила, что этот штамм завезли в Россию граждане, возвращавшиеся из ЮАР и других стран.

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