В Москве QR-коды для переболевших продлили до 12 месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия QR-кодов переболевших коронавирусом с шести до 12 месяцев.

"На федеральном уровне принято решение об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). В соответствии с этим решением с 20 декабря 2021 года: срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с шести до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев", - сообщил мэр на своем персональном сайте.

Переболевшие получат два QR-кода, каждый сроком действия полгода - в последний день окончания первого сертификата, будет автоматически оформлены новый. "Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее 12 месяцев, гражданам будут автоматически оформлены новые QR-коды сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления", - пояснил Собянин.

Кроме того, с 20 декабря срок действия QR-кодов по ПЦР-тестам сокращается до двух календарных дней.