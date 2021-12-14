Путин подарил билет на балет школьнице из Ставрополья

Президент России Владимир Путин исполнил желание школьницы из Ставропольского края, которая мечтала пойти в Мариинский театр на "Лебединое озеро", сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро". Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин", - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что шарик с желанием девочки российский лидер снял в начале декабря с "Елки желаний".