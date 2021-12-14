В Дагестане создадут сеть полигонов по переработке ТКО

С нового 2022 года в Дагестане стартует проектирование системы переработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), включающей в себя три мусоросортировочных комплекса и три полигона для захоронения отходов, начальная стоимость контракта составляет 450 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

"Цель проекта - реализация государственной политики РФ в области обеспечения экологически безопасного обращения с отходами в Дагестане, создание эффективной системы замкнутого цикла управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Функциональное назначение - создание объектов обращения с ТКО в Республике Дагестан суммарной мощностью 950 тыс т в год", - говорится в материалах, передает ТАСС.

Конкурсной документацией предусмотрено проектирование трех мусоросортировочных комплексов: в Хасавюрте мощностью 250 тыс т в год, в Дербенте мощностью 200 тыс т в год и в Махачкале мощностью 500 тыс т в год. Также будут спроектированы три полигона для захоронения отходов, непригодных для переработки: в Дербенте мощностью 120 тыс т в год, в Хасавюрте мощностью 150 тыс т в год и в селе Урада мощностью 300 тыс т в год.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 декабря, итоги конкурса подведут 30 декабря. Сколько продлится проектирование, не уточняется.