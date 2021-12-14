Коллективный иммунитет к коронавирусу в России превысил 56%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 56,1%, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%", - сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Ранее она отмечала, что для того, чтобы победить пандемию, необходимо, чтобы коллективный иммунитет в стране превысил 80%.

На сегодняшний день в России полностью привиты от коронавируса 69,4 млн человек, первый компонент вакцины получили 75,8 млн россиян.