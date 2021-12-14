Новым главой Железноводска стал Евгений Бакулин

Новым главой города-курорта Железноводска избран Евгений Бакулин, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске состоялось очередное заседание думы, на котором выбрали нового главу города-курорта. Им стал Евгений Бакулин, который до нынешнего дня был первым заместителем главы администрации Железноводска", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Голосование было открытым, за кандидатуру Бакулина проголосовали единогласно все 18 депутатов.

Напомним, на посту мэра Бакулин сменил Евгения Моисеева, который досрочно ушел в отставку и сейчас является и. о. главы Кисловодска.

Моисеев заявил, что Железноводск активно развивается и "намечены большие планы, с которыми Бакулин успешно справится", цитирует его пресс-служба.

