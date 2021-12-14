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Ильхам Алиев встретился с Шарлем Мишелем

Ильхам Алиев встретился с Шарлем Мишелем

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший накануне с рабочим визитом в Брюссель, встретился с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, сегодня в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля. Планировалось, что перед трехсторонними переговорами Мишель проведет двусторонние беседы с азербайджанским президентом и армянским премьером.

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