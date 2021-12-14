Юные вандалы повторно разгромили парк в Ялте(ФОТО)

Малолетние вандалы снова устроили бесчинства в Пионерском парке в Ялте. Об этом сообщила в своем канале в Telegram глава администрации города-курорта Янина Павленко.

Она выразила возмущение в связи с тем, что парк недавно восстановили после предыдущего "набега", и теперь он снова оказался поврежден.

Градоначальница обратила внимание, что преступление было совершено в 4:40 ночи, и пообещала узнать у родителей, почему подростки в такое время находились на улице.

Павленко добавила, что личности вандалов скоро установят по записям с камер видеонаблюдения.

"Ну, и готовим тряпки, щетки…", - заключила она.