Юные вандалы повторно разгромили парк в Ялте(ФОТО)
Малолетние вандалы снова устроили бесчинства в Пионерском парке в Ялте. Об этом сообщила в своем канале в Telegram глава администрации города-курорта Янина Павленко.
Она выразила возмущение в связи с тем, что парк недавно восстановили после предыдущего "набега", и теперь он снова оказался поврежден.
Градоначальница обратила внимание, что преступление было совершено в 4:40 ночи, и пообещала узнать у родителей, почему подростки в такое время находились на улице.
Павленко добавила, что личности вандалов скоро установят по записям с камер видеонаблюдения.
"Ну, и готовим тряпки, щетки…", - заключила она.