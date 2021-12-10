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Нефть и газ

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Новый канцлер Австрии поддержал &quot;Северный поток-2&quot;


Вена по-прежнему поддерживает российский газопровод "Северный поток-2" и рассчитывает на его скорый запуск, сообщил новый австрийский канцлер Карл Нехаммер. На вопрос немецкой газеты Die Welt, продолжает ли правительство …

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Цены на газ в Европе преодолели новую планку


Открытие биржевых торгов сегодня ознаменовалось новым скачком цены на газ в Европе: она выросла на 5,3% и поднялась выше $1400 за 1 тыс кубометров впервые с начала октября, - свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, цена …

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&quot;Омикрон&quot; качает нефть


Вчера мировые цены на выросли на 1% из-за снижения опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". Хотя новые сомнения относительно эффективности вакцин против штамма "омикрон", ОПЕК предсказала в своем ежемесячном …

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Глава МИД Австрии вступился за &quot;Северный поток-2&quot;


Попытки властей некоторых европейских стран каждый раз, когда речь заходит о России, ставить под сомнение проект газопровода "Северный поток-2" бессмысленны: он уже проложен, и его надо запускать, сказал министр иностранных дел Австрии …

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Полмиллиарда тонн нефти прокачано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан


С момента запуска трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию и на мировые рынки по нему было направлено 500 млн т нефти, соответствующий пресс-релиз распространила британская компания …

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США, Евросоюз и Великобритания рассматривают новые санкции в отношении России


Европейский союз обсуждает с Соединенными Штатами и Великобританией возможный новый этап экономических санкций против России, но, как сказал главный дипломат блока, в сегодня никаких решений приниматься не будет. …

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Президенты Ирана и Туркменистана обсудили газовое сотрудничество с Азербайджаном


Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообащает ИРНА. Раиси выразил благодарность за проведение саммита Организации экономического сотрудничества в …

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&quot;Зеленые&quot; показали зубы России. Что будет с &quot;Северным потоком-2&quot;?


Еще несколько месяцев назад я предупреждал, что Зеленые в правительстве Германии принесут немало бед России. И вот не прошло и недели после формирования правительства, как Анналена Бербок предподносит нам первые сюрпризы. В недавнем интервью …

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В МИД Германии объяснили слова о несоответствии &quot;Северного потока-2&quot; европейскому праву


Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила свои слова про "несоответствие праву ЕС" проекта "Северный поток-2". В воскресном интервью телеканалу ZDF Бербок заявила, что проект пока не может быть согласован, так как не …

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Германский &quot;светофор&quot; включил красный свет для &quot;Северного потока-2&quot;


Газопровод "Северный поток - 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому праву, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в воскресенье в эфире телеканала ZDF. "Об этом мы дискутировали в рамках …

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Блинкен: &quot;Северный поток - 2&quot; является рычагом воздействия на Россию


Газопровод "Северный поток - 2", который пока еще не запущен в эксплуатацию, является рычаг воздействия на Россию, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. "Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне …

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От главы МИД ФРГ потребовали занять четкую позицию по «Северному потоку-2»


Кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген в интервью агентству ДПА заявил, что Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна занять "четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2". …

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Шольц уклонился от ответа на вопрос о санкциях против &quot;Северного потока-2&quot;


Сменивший Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос, считает ли он недопустимыми или, наоборот, вероятными санкции против проекта "Северный поток-2" в качестве реакции на возможные действия РФ. …

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Фон дер Ляйен не дала прямого ответа на вопрос о блокировании &quot;Северного потока-2&quot;


Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать ответ на вопрос о возможности блокирования проекта "Северный поток-2" в случае "агрессии РФ" в отношении Украины. На пресс-конференции в Брюсселе по итогам …

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Новак: сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли


Соглашение ОПЕК+, в рамках которого уже пять лет регулируются объемы добычи нефти, позволило вернуть инвестиции в нефтяную отрасль, а также доверие к ней, заявил вице-премьер РФ Александр Новак "Мы позитивно оцениваем те совместные …

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