Нефть и газ

Вена по-прежнему поддерживает российский газопровод "Северный поток-2" и рассчитывает на его скорый запуск, сообщил новый австрийский канцлер Карл Нехаммер. На вопрос немецкой газеты Die Welt, продолжает ли правительство …
Открытие биржевых торгов сегодня ознаменовалось новым скачком цены на газ в Европе: она выросла на 5,3% и поднялась выше $1400 за 1 тыс кубометров впервые с начала октября, - свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, цена …
Вчера мировые цены на выросли на 1% из-за снижения опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". Хотя новые сомнения относительно эффективности вакцин против штамма "омикрон", ОПЕК предсказала в своем ежемесячном …
Попытки властей некоторых европейских стран каждый раз, когда речь заходит о России, ставить под сомнение проект газопровода "Северный поток-2" бессмысленны: он уже проложен, и его надо запускать, сказал министр иностранных дел Австрии …
Европейский союз обсуждает с Соединенными Штатами и Великобританией возможный новый этап экономических санкций против России, но, как сказал главный дипломат блока, в сегодня никаких решений приниматься не будет. …
Президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообащает ИРНА. Раиси выразил благодарность за проведение саммита Организации экономического сотрудничества в …
Еще несколько месяцев назад я предупреждал, что Зеленые в правительстве Германии принесут немало бед России. И вот не прошло и недели после формирования правительства, как Анналена Бербок предподносит нам первые сюрпризы. В недавнем интервью …
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объяснила свои слова про "несоответствие праву ЕС" проекта "Северный поток-2". В воскресном интервью телеканалу ZDF Бербок заявила, что проект пока не может быть согласован, так как не …
Газопровод "Северный поток - 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия европейскому праву, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в воскресенье в эфире телеканала ZDF. "Об этом мы дискутировали в рамках …
Газопровод "Северный поток - 2", который пока еще не запущен в эксплуатацию, является рычаг воздействия на Россию, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. "Если он (трубопровод) когда-то и начнет функционировать, крайне …
Кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген в интервью агентству ДПА заявил, что Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна занять "четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2". …
Сменивший Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос, считает ли он недопустимыми или, наоборот, вероятными санкции против проекта "Северный поток-2" в качестве реакции на возможные действия РФ. …
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать ответ на вопрос о возможности блокирования проекта "Северный поток-2" в случае "агрессии РФ" в отношении Украины. На пресс-конференции в Брюсселе по итогам …
Соглашение ОПЕК+, в рамках которого уже пять лет регулируются объемы добычи нефти, позволило вернуть инвестиции в нефтяную отрасль, а также доверие к ней, заявил вице-премьер РФ Александр Новак "Мы позитивно оцениваем те совместные …