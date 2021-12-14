Слишком теплая погода отложила старт зимнего сезона на "Розе Хутор"

На курорте "Роза Хутор" в Сочи решили отложить старт зимнего сезона до 25 декабря из-за теплой погоды, установившейся в горах, - сообщает пресс-служба курорта.

"Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря из-за того, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода", - отмечается в релизе, передает РИА Новости.

Впрочем, все еще может измениться: во-первых, организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега, во-вторых, синоптики прогнозируют снегопад в горах в предстоящие выходные.