Жителя Крыма осудили за распространение экстремистских материалов

Феодосийский городской суд Крыма вынес приговор местному жителю, который занимался распространением экстремистских материалов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на 2 года", - сказано в сообщении.

Судом установлено, что 38-летний крымчанин опубликовал в социальной сети материалы, содержащие призывы к насилию в отношении представителей одной из национальностей.

Стоит добавить, что уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).