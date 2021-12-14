Путин признан одним из самых почитаемых мужчин

Президент России Владимир Путин вошел в список самых почитаемых мужчин мира 2021 года, расположившись на девятой строчке. Опрос проводился компания YouGov.

Лидером рейтинга самых почитаемых мужчин стал бывший американский лидер Барак Обама. В топ-10 списка также вошли создатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и создатель Alibaba Джек Ма.

Стоит отметить, что бывший и нынешний главы США Дональд Трамп и Джо Байден расположились на 13-м и 20-м местах соответственно.

В опросе приняли участие более 42 тыс человек в 38 странах и территориях, начиная с весны текущего года.