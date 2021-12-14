Казахстанский филиал МГУ получит новое здание в Нур-Султане

Филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В.Ломоносова получит новое здание в Нур-Султане – такое поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, - сообщили в пресс-службе Акорды.

По поручению президента правительством страны принято решение о передаче филиалу МГУ нового здания общей площадью около 13 тыс кв м, что позволит расширить перечень подготовки специалистов высшей квалификации по приоритетным специальностям, востребованным на рынке труда, - сообщил государственный секретарь Крымбек Кушербаев, передает "АиФ-Казахстан.

За 20 лет в стенах казахстанского филиала МГУ было подготовлено более двух тысяч специалистов, обладающих фундаментальными знаниями на уровне передовых мировых стандартов, - подчеркнул Кушербаев.