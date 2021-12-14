Российских студентов вернули вывозным рейсом из Туркменистана

Самолет авиакомпании S7, совершающий вывозной рейс для студентов российских вузов, вылетел сегодня из Туркменабада в Москву. Об этом сообщает дипломатическая миссия РФ в Ашхабаде на своей странице в Twitter.

"Этот дополнительный рейс был организован посольством России для студентов российских вузов из Туркменистана", - сказано в сообщении.

В общей сложности были вывезены 194 пассажира.

Напомним, регулярное транспортное сообщение между Туркменистаном и Россией приостановлено из-за пандемии коронавируса.