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Доставщика еды ранили ножом в шею в Москве из-за безработицы

Доставщика еды ранили ножом в шею в Москве из-за безработицы

Курьера службы доставки "Яндекс.Еда" ударили ножом в шею в Москве недалеко от остановки "Рязанский проспект", сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кричал во время нападения "Вот такие доставщики отняли у меня работу". Злоумышленник достал нож и набросился на работника.

Пострадавшим оказался 20-летний уроженец Таджикистана. Он был доставлен в больницу в среднем состоянии.

Стоит добавить, что преступником был 40-летний житель Кемеровской области, которого задержали на месте инцидента.

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