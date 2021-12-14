Что Армения выиграет от нормализации отношений с Турцией?

Армения и Турция решили открыть чартерное авиасообщение. Две страны назначат представителей по нормализации отношений, о чем заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Новость стала одной из сенсаций последнего времени, ведь последняя такая попытка датируется 2008 годом, когда президенты двух стран Серж Саргсян и Абдулла Гюль встречались на матчах национальных сборных по футболу.

С 1993 года у Турции с Арменией закрыты границы. Все это время Турция держала Армению в блокаде, потому что та нарушила территориальную целостность Азербайджана, турецкого союзника. После завершения Карабахской войны ситуация изменилась, поскольку Азербайджан освободил свои земли, президент Ильхам Алиев объявил, что армяно-азербайджанский конфликт закончен. Его подход полностью разделяет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Соответственно, теперь нет никаких препятствий для Турции не улучшать свои отношения с соседней страной, кроме одного: Армения должна официально признать территориальную целостность Азербайджана.

Для тех кто следил за событиями с лета этого года, никакой неожиданности в начале движения к нормализации отношений между Ереваном и Анкарой нет. Выиграв внеочередные парламентские выборы, премьер-министр Армении Никол Пашинян стал высказываться о готовности выстраивать партнерские отношения с Турцией и даже увидеться с Эрдоганом. Последний отреагировал на такую инициативу сдержанно, подчеркнув, что процесс не возможен, если Ереван не откажется от территориальных претензий к Азербайджану.

Примерно в это же время турецкий президент предлагает платформу "3+3" с участием России, Ирана, Турции и трех закавказских республик. Затем Эрдоган отправляется в один из районов низинного Карабаха, где вместе с Алиевым запускает строительство автодороги в сторону Армении, которая в дальнейшем соединится через Сюникскую область с Нахчываном и Турцией. По этому же маршруту пройдет железная дорога.

Одним словом, окончание войны открыло для Армении шанс стать транзитной страной между Турцией и Азербайджаном, а также Турцией и Россией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не преминул воспользоваться этим шансом. С одной стороны, Армения становится транзитером, с другой – открывается граница с сильным экономическим партнером Турцией. В перспективе это сотрудничество может пойти на пользу экономике Армении и Турции. Так считают и опрошенные нами эксперты.

"Любые экономические проекты, которые не содержат в себе политическую составляющую, являются выгодными. История с авиаперелетами для Армении выгодна, поскольку принесет дополнительные деньги в бюджет. С другой стороны, если по какой-то причине Турция отменит эти авиаперелеты, ничего страшного, речь идет только о пассажирской динамике, а не о транспортных коммуникациях, чья отмена как раз может нанести серьезный экономический ущерб Армении", - рассказал "Вестнику Кавказа" политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Другое дело, что мы имеем только обсуждение проекта. Мы не знаем, на каких условиях Турция открывает авиасообщение, и привязано ли это каким-то образом к динамике в рамках армяно-азербайджанского урегулирования", - добавил он, отметив, что оценивать соглашение Турции и Армении только по перелетам не стоит.

"Нужно понимать, на каких условиях, в каком пакете соглашений Никол Пашинян эти авиаперелеты принимает. Армянский премьер-министр уже давно не является армянским премьер-министром по факту, он выступает не с точки зрения интересов Армении, а с точки зрения интересов иногда Никола Пашиняна, иногда его западных друзей. Поэтому надо смотреть, о чем он в итоге договорится. С другой стороны, это проблема населения Армении. Они за него проголосовали, значит, сейчас будут отвечать за все, что он будет делать", - пояснил Геворг Мирзаян.

Главный редактор "МК Турция" Яшар Ниязбаев считает, что открытие авиасообщения пойдет на пользу Турции. "В любом случае это выгодно, когда соседи общаются, торгуют друг с другом, могут работать друг с другом. Турция может заняться строительством, ее компании – инвестированием в Армении. Можно сказать о новом рынке для турецкого экспорта. Нормализация откроет новые возможности. Поэтому, конечно, это выгодно Турции. Какой бы страна ни была, если можно решить вопросы через обсуждения, которые сейчас намечены и искать общий язык, то процесс нормализации начнется", - сообщил он.

"Самое главное – как будет выглядеть этот процесс, будут ли предварительные договоренности. Для Турции есть щепетильные моменты, связанные с отношением Армении к некоторым вопросам. У Армении тоже есть определенные моменты. Если лидеры каждой из двух стран смогут донести до своих граждан мысли о важности их шагов, о том, что нужно дружить, что между двумя странами должны быть дипломатические отношения, тогда процесс будет идти еще легче", - отметил эксперт.

Разумеется, для Анкары принципиален взгляд Баку на эти процессы. "Турции важно мнение Азербайджана. В 2008 году, когда Турция и Армения пытались наладить отношения, открыть границы и начать дипломатические отношения, Азербайджан выступил против. Тогда это не получилось сделать, потому что был вопрос карабахского конфликта, но сейчас эта тема решена, главного камня преткновения для улучшения отношений нет", - обратил внимание Яшар Ниязбаев.

Возражений со стороны Азербайджана мы не наблюдаем, поскольку Анкара занимается вопросом турецко-армянской нормализации в тесной координации с Баку. Официальный Баку приветствует разблокировку всех транспортных коммуникаций в регионе и работу формата "3+3", предполагающего экономические выгоды от сотрудничества в регионе для всех его участников.

Важно отметить, что процесс нормализации между Ереваном и Анкарой происходит при активном участии России. Новость об авиасообщении пришла сразу после первого саммита "3+3" в Москве. И это говорит о том, что Кремль держит руку на пульсе, и ему выгодно восстановление отношений между его союзником Арменией и стратегическим партнером Турцией.