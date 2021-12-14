Директор Института экономики КФУ дал прогноз по ценам на продукты питания

В Крыму не ожидается резкого роста цен на продукты питания до Нового года, - сообщил директор Института экономики и управления Крымского федерального университета (КФУ) Виктор Реутов.

"К Новому году у нас не будет резкого подорожания продуктов. За исключением традиционных сезонных товаров, которые и так повышаются в цене. К примеру, такие новогодние продукты, как яйца. Само сезонное подорожание достигает 5-6%", – спрогнозировал Реутов, передает "АиФ-Крым".

Конечно, рост цен коснется "борщевого набора" и продуктов для оливье, поскольку по итогам года продуктовая инфляция значительно превысит среднюю российскую, виной тому - общемировая тенденция роста стоимости продуктов.

"Индекс цен в мире на продовольственные товары сейчас самый высокий за последние 40 лет, и поскольку Россия подвержена общемировым тенденциям, то это обязательно скажется и на российском внутреннем рынке", – отметил экономист.