Житель США разочаровался в своей стране и захотел переехать в Якутск

Американский обозреватель информационного портала Reddit задумался стать специалистом по русскому языку, истории и культуре в Якутске.

"Я — американец, и всерьез подумываю переехать в Якутск. Попробуйте переубедите меня", — написал он.

Мужчина отметил, что без труда устроится по профессии в новом месте. Кроме того, у него есть желание отучиться на русиста, переехать в Новосибирск с научной степенью и писать там докторскую диссертацию.

Пользователь под ником Beefsweater напомнил ему о суровом климате в России, а также похвалил местные вузы.

"В Якутске не просто холодно, а очень-очень холодно. Это вам не какая-нибудь Монтана и не Канада. Обзаведись шубой как у исследователей Арктики. А вообще, дерзай. Университеты в России хорошие, хоть и немного старомодные. Сперва походишь на русский для иностранцев, а потом продолжишь учебу", — ответил он.

Другой комментатор Micehbos посоветовал американцу подумать перед переездом в Якутск.

"Для начала хорошенько подумай насчет Якутска. Зима там действительно нешуточная. Как по мне, для начала будет попроще в новосибирском Академгородке или Кольцове, да и зимой там всего минус 40 — минус 20. Еще вариант — Томск, это недалеко от Новосибирска и тоже куча университетов", — написал читатель.

Помимо этого, житель Австралии GreatZeroTaste тоже задумался о переезде. Он также написал, что в России довольно дешево.