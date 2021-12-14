Сторонники Саакашвили пытались взять штурмом сакребуло Кобулети

Оппозиционеры попытались силой прорваться на заседание сакребуло района Кобулети, требуя освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом пишут СМИ.

Правоохранители не допустили проникновения протестующих на мероприятие. В ответ демонстранты - сторонники "Единого национального движения" - требовали, чтобы им дали возможность побеседовать с председателем сакребуло Давидом Мчедлидзе и узнать его мнение по поводу заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

В итоге полиция все же пустила на заседание депутатов сакребуло от ЕНД. Словесная перепалка продолжилась и в кабинете председателя сакребуло, в результате одной из оппозиционерок стало плохо, и она упала в обморок, передает Sputnik Грузия.

Вскоре ситуация разрядилась, полиция продолжает нести дежурство вокруг здания.