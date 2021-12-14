Повреждение на линии обесточило центр Краснодара

Как минимум до конца рабочего дня центр Краснодара сегодня останется без электроэнергии, - сообщает ЕДДС.

Причиной аварийного отключения электроэнергии стало повреждение на линии 6-10 кВ: отключена ПС "Ц-11" и 10 трансформаторных подстанций, - передает "АиФ-Юг".

Известно, что без света остались жители улиц Коммунаров, Горького, Чапаева, Седина, Карасунская, на которых проживают 1700 человек, из них 570 несовершеннолетних.

Количество отключенных от электроснабжения жилых домов уточняется.

Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение 4-5 часов, - говорится в сообщении.