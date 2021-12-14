Новогоднюю елку установили в кабинете Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к Новому году рабочего кабинета Владимира Путина.

Напомним, первый корпус Кремля традиционно украшают к Новому году. Украшенная крупными разноцветными шарами новогодняя елка стоит в холле.

Не исключением стал и кабинет Владимира Путина. На вопрос, установили ли уже главный атрибут праздника, Песков ответил положительно: "Да".

Кроме того, Песков вновь отказался раскрывать содержимое новогоднего обращения президента.