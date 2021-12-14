Глава Дагестана назначил своих новых советников

У главы Дагестана Сергея Меликова появились два новых советника - распоряжения об этом опубликованы на сайте руководителя республики.

Одним из советников Меликова согласно распоряжению стал директор индустриального парка "Кристалл-сити" в Каспийске Магомед Гаджиев, другим - координатор федерального проекта "Трезвая Россия" в Дагестане, посол физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" Шамиль Алиев, - передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, ранее от должности советников в связи с переходом на новые места работы по собственному желанию были освобождены Малик Баглиев и Сайгидпаша Умаханов. Первый стал депутатом Народного собрания республики, второй – депутатом Госдумы РФ.