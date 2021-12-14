Боксера из Казахстана признали лучшим возрастным чемпионом

Геннадий Головкин признан лучшим среди возрастных действующих чемпионов по версии телеканала Showtime.

В список вошли боксеры, чей возраст превышал 33 года. На данный момент Головкину 39 лет, он является обладателем чемпионских поясов по версиям IBF и IBO. Телеканал расположил Головкина на первом месте, пишет Sputnik Казахстан.

На втором месте в рейтинге оказался 39-летний филиппинец Нонито Донэр (42-6, 28 КО), владеющий поясом по версии WBC в легчайшем весе. Тройку лучших ветеранов замкнул 38-летний кубинец Эрисланди Лара (28-3-3, 16 КО), которые владеет поясом "регулярного" чемпиона WBA в среднем весе.

Свой последний поединок Головкин провел в декабре 2020 года против представителя Польши Камила Шереметы. Тогда удалось защитить чемпионский титул в 21-й раз против поляка Камила Шереметы.