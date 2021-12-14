Серийного лже-сантехника осудят в Северной Осетии

В Северной Осетии окончено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего серийного мошенника, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

В Правобережном районе передано в суд дело в отношении ранее судимого жителя Беслана, обвиняемого в серии преступлений по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

"Установлено, что злоумышленник разместил в газете объявление о предоставлении сантехнических услуг, а после того, как к нему обратились пятеро клиентов с просьбой заменить трубы отопительной системы, взял с них задаток якобы на приобретение необходимых материалов и перестал выходить на связь", - пояснили в полиции.

Кроме того, мужчина пообещал жительнице республики за крупную сумму денег оказать помощь в оформлении документов на получение выплат в рамках программы помощи вынужденным переселенцам.

В общей сложности он нанес ущерб на сумму около 490 тыс рублей.

Мошенника задержали в течение дежурных суток. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Лже-сантехнику грозит до пяти лет лишения свободы.