Гинцбург: начались испытания нового "Спутника V" против "омикрона"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал модификацию вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма коронавируса, она уже проходит первый этап клинических испытаний, - заявил сегодня директор центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"Нет никаких доказательств того, …что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. В этом случае, возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, чтобы защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые институт Гамалеи уже отработал, и сейчас вакцина проходит первую стадию клинических испытаний", - рассказал он, передает ТАСС.

Первые данные об эффективности новой вакцины "Спутник V" могут быть получены уже на следующей неделе, - добавил ученый.