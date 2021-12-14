Лесной инспектор трагически погиб в Западном Казахстане

Руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира трагически погиб в Западно-Казахстанской области, об этом рассказали в Минэкологии страны.

ЧП случилось сегодня примерно в 9.30 по местному времени, на расстоянии 10-12 км от села Акжаик в Теректинском районе.

По предварительным данным, 44-летний чиновник скончался из-за неосторожного обращения с оружием, передает Sputnik Казахстан.

Министерство выразило соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.