Интеграция Южного Кавказа: взгляд из России

Россия давно проявляет интерес к интеграционным проектам на постсоветском пространстве. В свое время СНГ, Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз были созданы при активном участии российской дипломатии, и Москва выступает в качестве одно из ведущих центров, способного обеспечивать функцию единого экономического регулятора. Россия располагает колоссальным опытом в создании интеграционных объединений, обеспечивающих всестороннюю модернизацию и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Учитывая политическое влияние Москвы, российская дипломатия готова содействовать процессу объединения республик Южного Кавказа. Подобная поддержка окажет благоприятное воздействие на развитие уже существующих интеграционных проектов в интересах экономик государств-членов. Пространство ближнего зарубежья тесно связано с Россией - одним лишь политическим решением невозможно разделить культурную и духовную близость постсоветских обществ. Участие российской дипломатии в создании механизмов взаимодействия между народами станет вкладом и в собственное развитие. Россия опасается распространения очагов масштабной деиндустриализации, а также критического снижения уровня жизни в республиках Южного Кавказа, так как это может спровоцировать хаотичную миграцию.

Стоит учесть ,что дезинтеграция ближнего зарубежья соответствует интересам внешнеполитических оппонентов России. С момента распада Советского Союза многие международные проекты и программы, проводимые в отношении республик бывшего СССР, предусматривали установление прямых контактов с ними без участия России, а также снижение политического влияния Москвы в пространстве ближнего зарубежья. Такие региональные модули как ГУАМ, "Восточное партнерство", "Партнерство во имя мира" формировались 1990-е для создания новой системы коллективной безопасности, в которой Россия едва ли могла бы играть значимую роль. Через 30 лет с момента обретения союзными республиками независимости зарубежная дипломатия по-прежнему смотрит на решение здешних проблем сквозь призму "аутентичной" системы, преследуя свои интересы в том или ином регионе в противовес российскому влиянию.

В случае создания регионального объединения, Россия сможет вычеркнуть Южный Кавказ из списка проблемных регионов. МИД России прикладывает значительные усилия для поддержания стабильности в Средней Азии, повышенного внимания требует ситуация на юго-востоке Украины, антироссийские настроения можно наблюдать в Прибалтике и Молдавии. Иными словами, Россия вынуждена реагировать на внешнеполитические вызовы на всем протяжении границ, параллельно осуществляя миротворческую миссию в зоне карабахского конфликта. Поэтому Москва последовательна в поддержании и продвижении любых мирных инициатив, в том числе проектов интеграционных объединений, которые бы поспособствовали преодолению существующих противоречий. За последние десятилетия российская дипломатия неоднократно реагировала на новые формы нестабильности. Поэтому идеи региональной интеграции актуальны, в том числе по той причине, что им под силу предотвратить культурно-исторический ревизионизм на постсоветском пространстве, доходящий в ряде случаев до откровенной реабилитации фашизма.

Процесс объединения Южного Кавказа совпадает с интересами региональной безопасности РФ. Формирование единой наднациональной политики способно упредить процессы распространения религиозной нетерпимости и политического фанатизма, угроза которых возникает в условиях распространения воинствующего национализма. Поэтому Россия готова стать посредником возможного регионального союза для предотвращения превращения Южного Кавказа в очередную ячейку международного терроризма.