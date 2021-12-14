Суд разрешил полеты грузинской авиакомпании MyWay Airlines

Своим решением Тбилисский городской суд приостановил запрет Агентства гражданской авиации (АГА) Грузии на пассажирские и грузовые перевозки, выданный грузинской авиакомпании MyWay Airlines, - говорится в опубликованном сегодня сообщении на странице авиаперевозчика в Facebook.

"Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство авиакомпании MyWay Airlines, требовавшей приостановить действие приказа АГА о запрете на воздушные перевозки. Авиакомпания планирует возобновить полеты в ближайшее время", - говорится в сообщении и уточняется, что запрет суда на исполнение решения авиационных властей будет действовать до оглашения окончательного вердикта, передает ТАСС.

АГА Грузии приняло решение лишить лицензии на пассажирские и грузовые перевозки MyWay Airlines из-за того, что контрольный пакет акций компании перешел в руки иностранцам, что противоречит законодательству республики, - сообщила ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Власти заявляют, что авиакомпания продала 40% акций иностранной компании Fly Aviation Investment Co. Ltd. Таким образом, 89% акций оказались во владении иностранной компании.

Напомним, MyWay Airlines была основана в Грузии китайской компанией Hualing Group в 2017 году. Первый рейс авиакомпания осуществила в конце марта 2018 года в Тегеран, ее лайнеры летали в Тель-Авив и в подмосковный аэропорт Жуковский, также она занималась грузовыми авиаперевозками.