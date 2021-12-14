Банковский клерк вымогала у клиентки $2 тысячи в Ташкенте

Сотрудники банка вымогали у клиента взятку за услуги, которые они должны были предоставить бесплатно, в Ташкенте, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

В ведомстве пояснили, что потерпевшая обратилась в ташкентский филиал АКБ "Микрокредитбанк", чтобы взять ипотечный кредит: она собиралась приобрести квартиру в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Однако руководитель отдела розничных услуг потребовала у клиентки $2 тыс за содействие в получении кредита - взятку нужно было передать ее знакомому.

В результате операции правоохранители задержали злоумышленников с поличным во время передачи денег.

Открыто уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Взятка" и "Виды соучастников преступления" УК РУз, идет следствие.