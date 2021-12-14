Житель Дагестана передал информацию об МВД террористам и получил 12 лет тюрьмы

В Ростове-на-Дону осудили уроженца Дагестана, присягнувшего на верность запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба южного окружного военного суда.

Было установлено, что мужчина, владевший информацией о расположении объектов МВД РФ в Ставрополе, в январе текущего года передал ее лидеру боевиков.

Обвиняемый по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") полностью признал свою вину. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.