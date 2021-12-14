В Крым идут зимние ливни – МЧС

Завтра в Крым придут зимние ливни, которые будут сопровождаться штормовым усилением ветра, - говорится в штормовом предупреждении, объявленном на полуострове на завтра, - сообщила пресс-служба МЧС региона.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами - очень сильные, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Спасатели порекомендовали жителям полуострова и туристам воздержаться от походов и прогулок по набережной в шторм.