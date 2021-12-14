Бурджанадзе намерена повторить "революцию роз" в Грузии

Бывший председатель грузинского парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе высказалась за продолжение уличных акций протеста.

Очередная демонстрация ожидается в Тбилиси 21 декабря, в день рождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Речь идет о том, быть или не быть стране. Поэтому я абсолютно уверена в том, что все должно быть сделано для достижения досрочных выборов, чтобы сменилась власть", - цитирует заявление Бурджанадзе Sputnik Грузия.

А сменить власть, считает она, может только активная общественность и только путем новых акций протеста.