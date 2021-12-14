Стали известны даты и формат проведения ЕГЭ

Единый госэкзамен в 2022 году пройдет в очном формате, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ученики 11-х классов уже написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Лишь Калмыкия полностью не смогла принять участие из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны", - сказал глава Рособрнадзора Анзора Музаева.