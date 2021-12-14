Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших вин России, в который вошли 100 различных вин, но не более пяти наименований от одного производителя.

Первое место нового рейтинга заняло краснодарское сухое красное вино "Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье" винодельни "Имение Сикоры". Второе - крымское сухое красное вино "Эссе" производителя "Сатера". Третье место заняло крымское сухое красное вино "Винный клуб Бельбек" (винодельня "Бельбек"), - передает ТАСС.

Любопытно, что эксперты дегустировали вина "вслепую": образцы помещались в непрозрачную упаковку, а допускались к оценке лишь вина молодого урожая из числа выпущенных в продажу с объемом выпуска не менее 900 бутылок.

Оценивал рейтинг и доступность напитка для потребителя, из-за чего прошедшие в финал вина были распределены на восемь групп по цене и по объему выпуска. Также в рейтинге учитывались узнаваемость бренда и маркетинговая активность винодельни, качество дистрибуции, репутация производителя, его награды на международных конкурсах и вклад в продвижение винной культуры.