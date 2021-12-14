Партия Пашиняна заявила о безальтернативности налаживания отношений с Турцией

У налаживания добрососедских отношений между Анкарой и Ереваном нет альтернативы, об этом сообщил член правящей фракции Национального собрания Армении "Гражданский договор", глава парламентской комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Он подчеркнул, что установление дипломатических отношений с Турцией, курс на который берет армянское правительство, исходит именно из государственных интересов Армении.

По словам политика, чтобы перечислить все положительные для обеих сторон результаты, не хватит времени.

Агаджанян подчеркнул безальтернативность налаживания добрососедских отношений с соседями. "Учитывая региональные процессы последних 30 лет, это нелегкий процесс, но мы готовы идти по этому пути и сделаем все, чтобы исходящие из государственных интересов Армении процессы стали реальностью", - цитирует парламентария "Интерфакс-Азербайджан".