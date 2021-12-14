В России школьники смогут поступить в вузы по портфолио

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что альтернативой Единому госэкзамену может стать портфолио выпускников при поступлении в университеты.

"Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством", — приводит его слова "Российская газета".

По словам руководителя ведомства, все достижения смогут предоставить право на поступления в высшие образовательные учреждения. Он также сказал, что в настоящее время интерес к портфолио есть лишь у учеников девятых-одиннадцатых классов.

Музаев подчеркнул, что в Рособрнадзоре считают эту идею перспективной, а также прорабатывают идею поступления в вузы по портфолио.

"Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ", — добавил глава ведомства.