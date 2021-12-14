Житель Ставрополья избил соседа-меломана металлической трубой

Жителя Кировского округа осудят за драку с соседом, вспыхнувшую из-за музыки. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по Ставропольскому краю в Instagram.

В полиции пояснили, что недовольство мужчины вызвали шум и громкая музыка, игравшая возле дома. "Молодые люди не реагировали на замечания, поэтому обвиняемый вместо того, чтобы вызвать полицию, захотел добиться тишины другим способом", - говорится в сообщении.

В частности он ударил одного из парней обрезком металлической трубы по голове.

Агрессор признал вину, его дело рассмотрит суд.