Житель Ставрополья избил соседа-меломана металлической трубой
Жителя Кировского округа осудят за драку с соседом, вспыхнувшую из-за музыки. Об этом сообщается на странице ГУ МВД по Ставропольскому краю в Instagram.
В полиции пояснили, что недовольство мужчины вызвали шум и громкая музыка, игравшая возле дома. "Молодые люди не реагировали на замечания, поэтому обвиняемый вместо того, чтобы вызвать полицию, захотел добиться тишины другим способом", - говорится в сообщении.
В частности он ударил одного из парней обрезком металлической трубы по голове.
Агрессор признал вину, его дело рассмотрит суд.