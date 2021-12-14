Во Франции заявили о подготовке США к войне в Донбассе

Обозреватели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на заявления чиновников США о том, что "большая семерка" придерживается единого мнения о последствиях, с которыми столкнется Москва, если вторгнется в Украину

Читатели считают, что вместо угроз в адрес России лидеры Запада могли бы продумать решение по урегулированию ситуации, но не сделали этого из-за отсутствия способности входить в положение других стран.

Так, комментатор DARIUS47 заявил, что странам G7 безразличны преступления киевского режима против собственных граждан. По его мнению, "большая семерка" несет ответственность за поддержку переворота в 2014 году.

Пользователь mitsu hirato обвинил США в подготовке к военному вторжению Украины в Донбасс, а Европа выступает свидетелем подготовительной пропаганды. Однако, как отметил обозреватель, Путин готовится им противостоять. "США надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца", — добавил он.

"Русофобия, как и любая фобия, — следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна", — пишет читатель под ником Barbiers et guignoles.

В тоже время, комментатор под именем tarte au marron сравнил Украину с Ираком и "оружием массового уничтожения".

"Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО", — заметил он.

В этом вопросе его поддержал пользователь Ja9978, напомнив о санкциях по отношению к США и Великобритании после того, как они вторглись в Ирак. "Эти две страны служат примером того, что, когда есть сила, риск наказания минимален!" — заключил читатель.