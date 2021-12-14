Часть жителей Кисловодска остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Авария на теплосетях оставила без теплоснабжения и горячей воды почти 3 тыс жителей ставропольского города-курорта Кисловодск, - говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

"Сегодня в 11:50 в г. Кисловодске произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. В зоне отключения находится 1 411 абонентов с населением 2 837 человек, в том числе 820 детей, а также один социально значимый объект", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Устранением последствий аварии занимаются девять человек, в распоряжении которых находится четыре единицы техники. Расчетное время завершения аварийно-восстановительных работ - 20:00 сегодняшнего дня.